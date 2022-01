Bollette, misure Governo non coprono rincari: le stime delle associazioni (Di domenica 23 gennaio 2022) I 5,5 miliardi di euro di aiuti a famiglie e imprese per contrastare il caro Bollette erogati dal Governo per il primo trimestre del 2022 non sono sufficienti a mitigare i costi addizionali che dovranno subire quest’anno gli utenti domestici e non. A fronte di un rincaro di luce e gas che per l’anno in corso ammonta complessivamente a 89,7 miliardi, il tasso di copertura supera, infatti, di poco il 6 per cento. Questa la stima dell’Ufficio studi della CGIA per gli aumenti energetici relativi al 2022. Dati alla mano l’allarme è condiviso in maniera unanime anche da altre associazioni. Per Filiera Italia le misure contenute nel DL Sostegni per contrastare il caro energia sono inadeguate a fermare la crisi. “Una copertura di appena 1,7 miliardi è quasi una presa in giro – commenta Luigi Scordamaglia, consigliere delegato ... Leggi su quifinanza (Di domenica 23 gennaio 2022) I 5,5 miliardi di euro di aiuti a famiglie e imprese per contrastare il caroerogati dalper il primo trimestre del 2022 non sono sufficienti a mitigare i costi addizionali che dovranno subire quest’anno gli utenti domestici e non. A fronte di un rincaro di luce e gas che per l’anno in corso ammonta complessivamente a 89,7 miliardi, il tasso di copertura supera, infatti, di poco il 6 per cento. Questa la stima dell’Ufficio studi della CGIA per gli aumenti energetici relativi al 2022. Dati alla mano l’allarme è condiviso in maniera unanime anche da altre. Per Filiera Italia lecontenute nel DL Sostegni per contrastare il caro energia sono inadeguate a fermare la crisi. “Una copertura di appena 1,7 miliardi è quasi una presa in giro – commenta Luigi Scordamaglia, consigliere delegato ...

