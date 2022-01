«E adesso potrai finalmente allenare Maradona anche da lassù»: l’addio del figlio a Gianni di Marzio, morto stanotte (Di sabato 22 gennaio 2022) Gianni Di Marzio, napoletano e allenatore di calcio che aveva compiuto l’impresa di portare il Catanzaro in serie A, è morto stanotte a 82 anni. Di Marzio nel 1977 guidò il Napoli di Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia e scoprì durante un viaggio in Argentina un giovanissimo Diego Armando Maradona, che segnalò al presidente. Dopo la carriera di allenatore Di Marzio era diventato manager del Venezia. Poi si dedicò all’attività di osservatore e scoprì Cristiano Ronaldo in Portogallo. Il figlio Gianluca, giornalista ed esperto di calciomercato, lo ha ricordato con due post su Instagram e Twitter: January 22, 2022 Di Marzio era anche opinionista televisivo e radiofonico. Compariva regolarmente nei programmi ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022)Di, napoletano e allenatore di calcio che aveva compiuto l’impresa di portare il Catanzaro in serie A, èa 82 anni. Dinel 1977 guidò il Napoli di Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia e scoprì durante un viaggio in Argentina un giovanissimo Diego Armando, che segnalò al presidente. Dopo la carriera di allenatore Diera diventato manager del Venezia. Poi si dedicò all’attività di osservatore e scoprì Cristiano Ronaldo in Portogallo. IlGianluca, giornalista ed esperto di calciomercato, lo ha ricordato con due post su Instagram e Twitter: January 22, 2022 Dieraopinionista televisivo e radiofonico. Compariva regolarmente nei programmi ...

