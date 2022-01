La grinta dell’inverno è nei black pants di pelle di Amal Alamuddin Clooney

Leggi su diredonna

(Di venerdì 21 gennaio 2022)ha fatto sognare i fan con un look da sera, indossato durante una cena a Malibù con il marito George, Cindy Crawford e Rende Gerber. L’avvocata ha sfoggiato un outfit sensuale e audace, contraddistinto da un paio di pantaloni aderenti innera. Li abbiamo già visti indossati da diverse personalità note. Arisa, ad esempio, li ha scelti in una versione classica modello skinny, mentre Cristina Parodi ha optato per una variante a campana che tende al country chic. Anche la giurista libanese ha ceduto al fascino dei pantaloni di, sfoggiando quello che è diventato uno dei capi più di moda2022. Accanto all’attore Hollywoodiano,è apparsa in ...