Covid, Ricciardi: “Non ho fatto errori, Bill Gates ha avuto ragione” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Se guardo a ritroso, oggettivamente non mi pare di aver fatto errori. Bill Gates prevede una pandemia peggiore? Lui ci ha sempre preso”. Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, a 24 Mattino su Radio 24, si esprime così in un intervento a 360 gradi sul Covid. Ricciardi, per le sue posizioni rigide, è stato considerato una sorta di ‘alfiere del terrore’ negli ultimi 2 anni. “E’ la verità basata sui fatti, da due anni in tutto il mondo ed anche in Italia siamo alle prese con questa pandemia: questo dimostra che non sono un alfiere del terrore, sono il suggeritore di soluzioni basate sull’evidenza scientifica che non sono state seguite così siamo ancora nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Se guardo a ritroso, oggettivamente non mi pare di averprevede una pandemia peggiore? Lui ci ha sempre preso”. Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, a 24 Mattino su Radio 24, si esprime così in un intervento a 360 gradi sul, per le sue posizioni rigide, è stato considerato una sorta di ‘alfiere del terrore’ negli ultimi 2 anni. “E’ la verità basata sui fatti, da due anni in tutto il mondo ed anche in Italia siamo alle prese con questa pandemia: questo dimostra che non sono un alfiere del terrore, sono il suggeritore di soluzioni basate sull’evidenza scientifica che non sono state seguite così siamo ancora nella ...

