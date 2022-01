Agguato in pieno centro a Oliena, nel nuorese: ucciso allevatore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Omicidio questa mattina in pieno centro a Oliena, in provincia di Nuoro. La vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. L'Agguato è avvenuto vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo di casa per recarsi a lavoro. Sul posto i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 gennaio 2022) Omicidio questa mattina in, in provincia di Nuoro. La vittima è undi 59 anni, Tonino Corrias. L'è avvenuto vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo di casa per recarsi a lavoro. Sul posto i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro.

Advertising

AnsaSardegna : Agguato in pieno centro in paese del Nuorese. Allevatore freddato davanti a casa a Oliena #ANSA - vivere_sardegna : Agguato in pieno centro in paese del Nuorese - MediasetTgcom24 : Agguato in pieno centro in un paese del Nuorese: ucciso 59enne #nuoro - TgrRai : Oliena (#Nuoro), allevatore di 59 anni ucciso questa mattina durante un agguato nel pieno centro del paese. La vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato pieno Agguato in pieno centro in paese del Nuorese Omicidio questa mattina a Oliena (Nuoro): vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. Da quanto si apprende l'agguato è avvenuto in paese, vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo di casa per recarsi a lavoro. Sul posto i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro. . 20 gennaio 2022

'Amore, chiamami domani. Poi hanno ucciso Vittorio'. Parla la fidanzata di Iacovacci, il carabiniere morto in Congo con Attanasio L'ambasciatore era pieno di impegni e lui lo accompagnava. Questo lavora tanto e nel tempo libero aiuta gli altri mi diceva'. Poi il 22 febbraio l'agguato mortale. Quella vostra ultima telefonata. '...

Agguato in pieno centro in paese del Nuorese - Cronaca ANSA Nuova Europa Nuoro, allevatore ucciso in paese. Ammazzato a colpi di fucile a Oliena Un allevatore di 59 anni è stato ucciso a colpi di fucile questa mattina, giovedì 2o gennaio , in una strada nel centro del ...

Agguato in pieno centro in un paese del Nuorese: ucciso 59enne Omicidio questa mattina a Oliena (Nuoro): la vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. Da quanto si apprende l'agguato è avvenuto in paese, vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo d ...

Omicidio questa mattina a Oliena (Nuoro): vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. Da quanto si apprende l'è avvenuto in paese, vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo di casa per recarsi a lavoro. Sul posto i Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro. . 20 gennaio 2022L'ambasciatore eradi impegni e lui lo accompagnava. Questo lavora tanto e nel tempo libero aiuta gli altri mi diceva'. Poi il 22 febbraio l'mortale. Quella vostra ultima telefonata. '...Un allevatore di 59 anni è stato ucciso a colpi di fucile questa mattina, giovedì 2o gennaio , in una strada nel centro del ...Omicidio questa mattina a Oliena (Nuoro): la vittima è un allevatore di 59 anni, Tonino Corrias. Da quanto si apprende l'agguato è avvenuto in paese, vicino al Municipio, quando l'uomo stava uscendo d ...