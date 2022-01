Senza stipendio e futuro | Mediaset con risultati record e Silvio Berlusconi candidato alla presidenza della repubblica | qualcosa non va

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ci scrive un gruppo di ex dipendenti R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., società del Gruppo, che si trova in una situazione drammatica, dal punto di vista economico e psicologico, per sé stessi e le proprie famiglie

Advertising

Corriere : L’autista no vax: «Da 3 mesi senza stipendio, ma non cambio idea. E magari emigro» - zazoomblog : Senza stipendio e futuro Mediaset con risultati record e Silvio Berlusconi candidato alla presidenza della repubbli… - Danielasolare61 : RT @benq_antonio: La cosa che mi fa più pena è che stiamo pagando lo stipendio a certi personaggi che ogni giorno stanno ad emanare idiozie… - Fratzen13 : RT @benq_antonio: La cosa che mi fa più pena è che stiamo pagando lo stipendio a certi personaggi che ogni giorno stanno ad emanare idiozie… - Brigante1959 : RT @benq_antonio: La cosa che mi fa più pena è che stiamo pagando lo stipendio a certi personaggi che ogni giorno stanno ad emanare idiozie… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza stipendio

Artribune

leggi anche Vaccino obbligatorio lavoro: multe,e controlli, cosa cambia dal 15 dicembre ...il sostegno di contributi pubblici. Il nostro obiettivo è poterti offrire sempre più ...Questo significa che il bonus alla firma è approssimativamente lo stesso di un mese di, ... Ribasso del 12% e pagamento a rateinteressi né garanzieCi scrive un gruppo di ex dipendenti R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., società del Gruppo Mediaset, che si trova in una situazione drammatica, dal punto di vista economico e psicologico, per sé ...Il Museo della Media Valle del Liri di Sora, nel Lazio, cerca per il 2022 un direttore scientifico, ma pensionato e senza stipendio ...