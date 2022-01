Cala l' Rt ma aumentano i ricoveri in Italia | la curva scende o sale?

(Di martedì 18 gennaio 2022) La quarta ondata Covid ha portato in, nelle scorse settimane, un aumento vistoso dei contagi e delle ospedalizzazioni. Tuttavia ora l'indice di contagio Rt è in discesa e il suo valore si sta ...

Advertising

globalistIT : - paoloigna1 : L’Rt cala ma i ricoveri aumentano. Meno positivi ai test molecolari - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: L'Rt cala ma i ricoveri aumentano. Meno positivi ai test molecolari - zazoomblog : LRt cala ma i ricoveri aumentano. Meno positivi ai test molecolari - #ricoveri #aumentano. #positivi… - HuffPostItalia : L'Rt cala ma i ricoveri aumentano. Meno positivi ai test molecolari -

Ultime Notizie dalla rete : Cala aumentano

L'HuffPost

però i ricoveri. I due numeri che gli esperti invitano a seguire con attenzione nei prossimi giorni sono quello dei nuovi guariti e quello dei nuovi casi: quando saranno equivalenti si ...i mezzi a disposizione per gli utenti, mail numero di prelievi - ossia volte in cui una bicicletta è stata "prelevata" dal suo stallo - totali annui ( - 47% rispetto al 2019) e la ...I guariti e i nuovi casi sono i parametri per determinare il picco: quando saranno equivalenti la curva inizierà a raffreddarsi ...L’alta pressione fino a mercoledì 19 gennaio resta salda sull’Italia, garanzia di condizioni meteo stabili, assenza di piogge e nevicate, ma con un significativo peggioramento della qualità dell’aria ...