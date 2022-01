Betty White in una delle sue ultime foto: “Era felice come sempre!" (Di martedì 18 gennaio 2022) "Betty White era felice", ha scritto Kiersten Mikelas nella didascalia della foto condivisa in quello che sarebbe stato il centesimo compleanno della leggenda dell'intrattenimento. L'assistente di Betty White, Kiersten Mikelas, ha condiviso una delle ultime foto scattate all'icona della TV per celebrare quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. "Era radiosa, bella e felice come sempre", ha scritto la ragazza nella didascalia della foto, scattata il 20 dicembre, che è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della star di Cuori senza età. "Ciao a tutti! Sono Kiersten. L'assistente di Betty. In questo giorno speciale volevo condividere questa sua ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) "era", ha scritto Kiersten Mikelas nella didascalia dellacondivisa in quello che sarebbe stato il centesimo compleanno della leggenda dell'intrattenimento. L'assistente di, Kiersten Mikelas, ha condiviso unascattate all'icona della TV per celebrare quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. "Era radiosa, bella esempre", ha scritto la ragazza nella didascalia della, scattata il 20 dicembre, che è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della star di Cuori senza età. "Ciao a tutti! Sono Kiersten. L'assistente di. In questo giorno speciale volevo condividere questa sua ...

L'abbraccio social a Betty White: la #BettyWhiteChallenge diventa virale

L'abbraccio social a Betty White: la #BettyWhiteChallenge diventa virale LOS ANGELES - La leggenda della Tv statunitense Betty White avrebbe spento ieri, 17 gennaio 2021, la sua centesima candelina. Purtroppo, però, l'amatissima attrice è deceduta lo scorso 31 dicembre per ...

