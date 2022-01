Tempo di mandarini e del tardivo di Ciaculli: dietetici dopo le feste in insalata col salmone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bergamo. Sono i mandarini il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza spicca l’arrivo del tardivo di Ciaculli, mentre finora l’offerta era quasi esclusivamente relativa alla varietà Avana, più precoce di questa tipicità siciliana. Il consumo risulta piuttosto circoscritto a chi conosce la specie, che presenta caratteristiche organolettiche peculiari: stiamo parlando di un agrume che può rappresentare un’alternativa alle clementine ma anche un’integrazione nella borsa della propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Inoltre, ci sono talentuosi chef che ne esaltano il sapore adoperandolo per preparare originali ricette: in modo particolare, si sposa perfettamente con il pesce. Il rapporto qualità-prezzo è ben ponderato ai volumi su cui si può contare e sugli elevati standards ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza spicca l’arrivo deldi, mentre finora l’offerta era quasi esclusivamente relativa alla varietà Avana, più precoce di questa tipicità siciliana. Il consumo risulta piuttosto circoscritto a chi conosce la specie, che presenta caratteristiche organolettiche peculiari: stiamo parlando di un agrume che può rappresentare un’alternativa alle clementine ma anche un’integrazione nella borsa della propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Inoltre, ci sono talentuosi chef che ne esaltano il sapore adoperandolo per preparare originali ricette: in modo particolare, si sposa perfettamente con il pesce. Il rapporto qualità-prezzo è ben ponderato ai volumi su cui si può contare e sugli elevati standards ...

