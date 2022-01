Atalanta-Inter, uno spettacolo piaciuto a tutti (non solo al Napoli) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Atalanta-Inter ha concluso la domenica di Serie A con uno spettacolare zero a zero che ha fatto contenti nerazzurri e rivali Avrebbe dovuto essere un Atalanta-Inter da gol a grappoli, non soltanto nelle previsioni dei bookmakers. E invece è apparsa l’odiatissima “macchia”, l’incubo più avvilente per tutti gli scommettitori. Ma gli amanti del calcio moderno non avranno di che lamentarsi per lo spettacolo del Gewiss Stadium. Anche dimenticando l’antico adagio che configurava nello zero a zero l’emblema della partita perfetta, dal punto di vista difensivo naturalmente. La sfida di Bergamo è stata tutt’altro che una gara speculativa: pressing altissimo, possesso, combinazioni rapide e verticali. Un concentrato di intensità ed energia, con il risultato inchiodato solo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha concluso la domenica di Serie A con uno spettacolare zero a zero che ha fatto contenti nerazzurri e rivali Avrebbe dovuto essere unda gol a grappoli, non soltanto nelle previsioni dei bookmakers. E invece è apparsa l’odiatissima “macchia”, l’incubo più avvilente pergli scommettitori. Ma gli amanti del calcio moderno non avranno di che lamentarsi per lodel Gewiss Stadium. Anche dimenticando l’antico adagio che configurava nello zero a zero l’emblema della partita perfetta, dal punto di vista difensivo naturalmente. La sfida di Bergamo è stata tutt’altro che una gara speculativa: pressing altissimo, possesso, combinazioni rapide e verticali. Un concentrato di intensità ed energia, con il risultato inchiodato...

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - FBiasin : #Atalanta tostissima sia in difesa che in attacco, risultato giusto. Qualcuno non sarà d’accordo, ma questo è un… - Antonio98854326 : Atalanta Inter: il vivaio dell'Inter fermano i professionisti. - MarioCantagall1 : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… -