Carlo Conti confessione shock: "Ho tradito mia moglie dietro le quinte de l'Eredità" (Di domenica 16 gennaio 2022) Non c'è dubbio che Carlo Conti sia molto famoso e, come tutti i vip, la sua vita sentimentale è argomento di discussione costante. Per diversi anni è stato sposato la costumista Francesca Vaccaro, che ha lavorato dietro le quinte e ha preferito mantenere uno stile di vita più conservatore, senza esporsi troppo. I due sembravano molto innamorati. Eppure ha perso la testa per un'altra donna e qualche anno fa l'ha tradita. Carlo Conti nasce a Firenze il 13 marzo 1961. A 18 mesi Carlo ha perso il padre, quindi sua madre Lolette sarà costretta a fare due lavori per mantenere la famiglia. Soffrì anche per l'alluvione fiorentina del 1966, in cui Carlo ricorda spesso l'odore pungente del fango di quei giorni orribili, poco tempo dopo i nonni con cui è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 gennaio 2022) Non c'è dubbio chesia molto famoso e, come tutti i vip, la sua vita sentimentale è argomento di discussione costante. Per diversi anni è stato sposato la costumista Francesca Vaccaro, che ha lavoratolee ha preferito mantenere uno stile di vita più conservatore, senza esporsi troppo. I due sembravano molto innamorati. Eppure ha perso la testa per un'altra donna e qualche anno fa l'ha tradita.nasce a Firenze il 13 marzo 1961. A 18 mesiha perso il padre, quindi sua madre Lolette sarà costretta a fare due lavori per mantenere la famiglia. Soffrì anche per l'alluvione fiorentina del 1966, in cuiricorda spesso l'odore pungente del fango di quei giorni orribili, poco tempo dopo i nonni con cui è ...

