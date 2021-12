Isola dei famosi, Ilary Blasi diretta su Soleil Sorge, non la vuole nel cast (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non appena finirà il programma il Grande Fratello vip, inizierà un altro reality di casa Mediaset. Stiamo parlando proprio de L’Isola dei famosi che vedrà alla conduzione ancora una volta Ilary Blasi. Nonostante manchino ancora diversi mesi sembra che la conduttrice abbia già iniziato a lavorare ed abbia iniziato a mettere a punto il cast ed i vari concorrenti. L’Isola dei famosi 2022, si pensa già all’inizio del programma La conduttrice insieme alla produzione stanno anche già pensando a tutte le attività che i naufraghi dovranno svolgere durante la loro permanenza sull’Isola. Ovviamente ancora non sono stati diffusi dei nomi relativi ai possibili naufraghi, ma sarebbero già iniziati alcuni provini. Le uniche notizie certe sono il fatto che ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non appena finirà il programma il Grande Fratello vip, inizierà un altro reality di casa Mediaset. Stiamo parlando proprio de L’deiche vedrà alla conduzione ancora una volta. Nonostante manchino ancora diversi mesi sembra che la conduttrice abbia già iniziato a lavorare ed abbia iniziato a mettere a punto iled i vari concorrenti. L’dei2022, si pensa già all’inizio del programma La conduttrice insieme alla produzione stanno anche già pensando a tutte le attività che i naufraghi dovranno svolgere durante la loro permanenza sull’. Ovviamente ancora non sono stati diffusi dei nomi relativi ai possibili naufraghi, ma sarebbero già iniziati alcuni provini. Le uniche notizie certe sono il fatto che ...

