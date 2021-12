Vaccini covid, 100 milioni di dosi in Italia: “Accelerazione indispensabile” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quasi 100 milioni di Vaccini anti covid somministrati in Italia mentre la variante Omicron spaventa l’Europa e il mondo, con contagi in crescita di giorno in giorno. “Abbiamo numeri in crescita, comunque diversi dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei che stanno messi molto peggio di noi e sono stati costretti ad adottare misure molto forti. Oggi l’Italia sta meglio di altri Paesi ma bisogna mantenere i piedi per terra e continuare un percorso che vede l’indispensabile Accelerazione sulle vaccinazioni. Abbiamo raggiunto 100 milioni di dosi somministrate, un dato rilevante reso possibile da un sistema sanitario nazionale capillare e di qualità”, così ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quasi 100diantisomministrati inmentre la variante Omicron spaventa l’Europa e il mondo, con contagi in crescita di giorno in giorno. “Abbiamo numeri in crescita, comunque diversi dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei che stanno messi molto peggio di noi e sono stati costretti ad adottare misure molto forti. Oggi l’sta meglio di altri Paesi ma bisogna mantenere i piedi per terra e continuare un percorso che vede l’sulle vaccinazioni. Abbiamo raggiunto 100disomministrate, un dato rilevante reso possibile da un sistema sanitario nazionale capillare e di qualità”, così ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a ...

Unicef: Il Covid è la più grave crisi globale per i bambini degli ultimi 75 anni ... la parola alla scienza per spiegare Covid - 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Il report in ... "L'efficacia dei vaccini è palpabile - ricorda -. Oggi abbiamo un terzo di ricoverati in meno con gli ..."

Vaccini covid, superate le 91 mila somministrazioni al giorno in Lombardia MilanoToday.it Covid Messina. Firenze: “Contenti per aumento vaccinazioni” Sono aree che purtroppo hanno arrancato come si nota al dato complessivo sul numero totale dei vaccinati”. Così il commissario dell’Ufficio per l’emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze. “Da parte ...

