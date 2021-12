Leicester, Rodgers: “Napoli fortissimo, mi piace Spalletti. Abbiamo tanti assenti per Covid. Un titolarissimo ha recuperato” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Domani sera il Napoi si gioca il tutto per tutto in Europa League contro il Leicester di Brendan Rodgers. Il tecnico delle Foxes, in conferenza stampa, ha analizzato la gara di domani sera e le criticità che sta vivendo il club in Premier League. “Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato. Sarà disponibile per la trasferta di Napoli. Purtroppo in sette della nostra squadra non sono con noi ma saprete dopo all’allenamento chi sono”. Casi di Covid-19? “Si sono verificati all’improvviso. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto con noi“. Leicester Brendan RodgersLeicester, Rodgers: “Napoli difficile da battere ma siamo ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Domani sera il Napoi si gioca il tutto per tutto in Europa League contro ildi Brendan. Il tecnico delle Foxes, in conferenza stampa, ha analizzato la gara di domani sera e le criticità che sta vivendo il club in Premier League. “problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato. Sarà disponibile per la trasferta di. Purtroppo in sette della nostra squadra non sono con noi ma saprete dopo all’allenamento chi sono”. Casi di-19? “Si sono verificati all’improvviso. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi è che non è venuto con noi“.Brendan: “difficile da battere ma siamo ...

