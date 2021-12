Salario minimo, Orlando: “Direttiva Ue risposta forte a dumping salariale e presenza di lavoratori poveri. Rider? Serve una disciplina europea” (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Direttiva dell’Unione europea per l’introduzione del Salario minimo dà “una risposta forte a due fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro: il dumping salariale e la presenza di molti lavoratori poveri, che purtroppo segnano il mercato del lavoro italiano. Il via libera all’avvio dei negoziati è una buona notizia per l’Europa ma anche per l’Italia”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine della riunione con i suoi omologhi europei a Bruxelles. “Nei prossimi giorni la Commissione europea disporrà un pacchetto di interventi” dedicati alla tutela dei Rider, i lavoratori delle piattaforme digitali come Uber e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ladell’Unioneper l’introduzione deldà “unaa due fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro: ile ladi molti, che purtroppo segnano il mercato del lavoro italiano. Il via libera all’avvio dei negoziati è una buona notizia per l’Europa ma anche per l’Italia”. Così il ministro del Lavoro, Andrea, al termine della riunione con i suoi omologhi europei a Bruxelles. “Nei prossimi giorni la Commissionedisporrà un pacchetto di interventi” dedicati alla tutela dei, idelle piattaforme digitali come Uber e ...

