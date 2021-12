Caterina Balivo parla per la prima volta dell'addio a 'Vieni da me': Toffanin di sasso (Di lunedì 6 dicembre 2021) Caterina Balivo è rimasta lontana dalla tv per diversi mesi. L'ultimo programma che ha condotto è stato 'Vieni da me', che andava in onda nella fascia del primo pomeriggio su Rai Uno. Nonostante gli ascolti fossero più che buoni, il format è andato in archivio e anche la conduttrice napoletana è scomparsa dai radar, se escludiamo l'apparizione in veste di giudice nelle puntate de "Il cantante mascherato" e una comparsa a L'Eredità VIP molto recente. Da qualche mese si sta dedicando esclusivamente al podcast "Ricomincio dal NO", prodotto da Mario Calabresi. Nella giornata di ieri l'abbiamo rivista in televisione, ospite di una trasmissione Mediaset di grande successo: Verissimo, con Silvia Toffanin. Durante l'intervista la conduttrice originaria di Secondogliano ha parlato di numerosi argomenti, alcuni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 6 dicembre 2021)è rimasta lontana dalla tv per diversi mesi. L'ultimo programma che ha condotto è stato 'da me', che andava in onda nella fascia del primo pomeriggio su Rai Uno. Nonostante gli ascolti fossero più che buoni, il format è andato in archivio e anche la conduttrice napoletana è scomparsa dai radar, se escludiamo l'apparizione in veste di giudice nelle puntate de "Il cantante mascherato" e una comparsa a L'Eredità VIP molto recente. Da qualche mese si sta dedicando esclusivamente al podcast "Ricomincio dal NO", prodotto da Mario Calabresi. Nella giornata di ieri l'abbiamo rivista in televisione, ospite di una trasmissione Mediaset di grande successo: Verissimo, con Silvia. Durante l'intervista la conduttrice originaria di Secondogliano hato di numerosi argomenti, alcuni ...

Advertising

ParliamoDiNews : Caterina Balivo confessa di essere stata in crisi con il marito #caterina #balivo #confessa #crisi #marito - ParliamoDiNews : Verissimo, Caterina Balivo rivela: `Ho perso un figlio. Ho fatto un errore gravissimo che non farò mai più` - Il Fa… - occhio_notizie : Caterina Balivo confessa la crisi con il marito: ''Non esiste la famiglia perfetta'' #caterinabalivo - PasqualeMarro : #CaterinaBalivo zittisce Silvia Toffanin in diretta Tv - infoitcultura : Caterina Balivo: “la mia famiglia non è perfetta” -