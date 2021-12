Blanca | anticipazioni del 6 dicembre | in onda la terza puntata

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lunedì 6alle 21:25 torna su RaiUno la fictioncon la sua: ecco le. Cresce l’attesa per ladi, la nuova fiction Rai con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci e Pierpaolo Spollon. I primi due episodi hanno conquistato il pubblico a casa, registrando oltre 5 milioni di telespettatori. Si tratta del miglior esordio della stagione televisiva 2021. (screenshot video)La nuovadella serie, dal titolo Io ballo da sola, è in programma il 6alle 21:25 su RaiUno. La protagonista non vedente, accompagnata dal suo fedele amico a quattro zampe Linneo, tornerà a collaborare con la polizia con la sua abilità di décodage, ...

terza puntata 6 dicembre Questa sera, lunedì 6 dicembre, va in onda il terzo appuntamento con la fiction "" , tratta dai romanzi della napoletana Patrizia Rinaldi. I. In ...Ma vediamo quali indagini coinvolgeranno da vicinonellealla quarta puntata di lunedì 13 dicembre 2021. ...Lunedì 6 dicembre alle 21:25 torna su RaiUno la fiction Blanca con la sua terza puntata: ecco le anticipazioni.Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Blanca, nella terza puntata che andrà in onda lunedì 6 dicembre in prima serata alle 21:25 su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi ...