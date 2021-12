STANCO DI RICEVERE TELEFONATE INDESIDERATE ? ISCRIVITI AL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI CON UN CLICK (Di domenica 5 dicembre 2021) Il REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. A COSA SERVE? Con il RPO è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramiteil telefono e/o la posta cartacea. L’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 5 dicembre 2021) Il– istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. A COSA SERVE? Con il RPO è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramiteil telefono e/o la posta cartacea. L’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati ...

Advertising

Erninho4 : Sarebbe opportuno abbandonarlo, per essere meno patetico, infantile e non ricevere sputi in faccia (morali e letter… - FrancescoAmara5 : Ma sono stanco di dare tanto in generale e ricevere niente. Dalla vita, dagli amici, dalla famiglia, tutto, da oggi… - luisnonsal : RT @luisnonsal: Ciao sono un piccolo asiatico solo e triste all’università. SONO ASIATICO e molto stanco. Non sarebbe male ricevere qualcos… - kazeninare_ : Stanco di ricevere aghi nel mio corpo - IlBianconero_ : Il pallone d’oro quest’anno doveva vincerlo lewandoski. Sono stanco di vedere Messi che continua a ricevere palloni… -