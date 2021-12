Milan-Salernitana, un regalo speciale da Rafael Leao a Kessie / VIDEO (Di domenica 5 dicembre 2021) Club rossonero che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un VIDEO con le sequenze dell'assist di Rafael Leao a Kessie per il gol di vantaggio in Milan-Salernitana di ieri. Eccolo: "Rafa consegna un regalo speciale a Kessie". Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) Club rossonero che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter uncon le sequenze dell'assist diper il gol di vantaggio indi ieri. Eccolo: "Rafa consegna un".

Advertising

acmilan : 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??… - AntoVitiello : ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un… - AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - MarzianoAnsioso : Classifica (parziale) ultime 5 giornate: Atalanta 15 Inter 13 Juve 12 Fiorentina 9 Bologna 9 Verona 8 Lazio 7 Mila… - FiorinoLuca : Prossima giornata di Serie A: Genoa-Sampdoria Fiorentina-Salernitana Venezia-Juventus Udinese-Milan Torino-Bologna… -