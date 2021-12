Pallanuoto Serie A 1 | Sis Roma in testa al campionato | vince 7 - 6 sul Plebiscito Padova

Advertising

QdSit : Pallanuoto, Serie A1, Telimar-Ortigia 11-9 Il Telimar Palermo si aggiudica il derby contro il Circolo Canottieri Or… - RivieraSportit : PALLANUOTO - SERIE A2, la Rari Nantes Imperia cade in casa. Alla Cascione passa il Camogli 6-11 - BergamoSport : La Treviglio Pallanuoto vola in Serie A2 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: Rinviate Ekipe Orizzonte-RN Florentia ed Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Catania https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: Rinviate Ekipe Orizzonte-RN Florentia ed Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Catania https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie

Roma, 4 dicembre 2021 " É la Sis Roma è la nuova capolista del campionato diA1 difemminile . Ha piegato il Plebiscito Padova per 7 - 6 , al termine di una partita avvincente, con occasioni ed errori da entrambe le parti e sostanzialmente equilibrata, anche ...A pochi minuti dall'inizio del match tra Brescia e Pro Recco , valida per il campionato diA di, è arrivata la decisione di rinviare la sfida a causa di una positività al Covid - 19 rilevata all'interno del club bresciano. Sarebbe stato il primo incrocio tra le due squadre ...Le atlete romane somo ij partenza per Atene: venerdì inizia il girone di qualificazione alle finali della Coppa Len. Oggi ha esordito in acqua la canadese La Roche, ferma delle ultime Olimpiadi ...A pochi minuti dall'inizio del match tra Brescia e Pro Recco, valida per il campionato di Serie A di pallanuoto, è arrivata la decisione di rinviare la sfida a causa di una positività al Covid-19 rile ...