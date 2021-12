Dagli Usa: la Russia prepara l'invasione dell'Ucraina con 175mila soldati | Mosca: "E' l'America che vuole inasprire la situazione" (Di sabato 4 dicembre 2021) La Russia starebbe pianificando un'offensiva militare in Ucraina su più fronti all'inizio del prossimo anno, utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175mila soldati, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) Lastarebbe pianificando un'offensiva militare insu più fronti all'inizio del prossimo anno, utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a, ...

