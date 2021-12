Coronavirus in Italia | il bollettino del 3 dicembre | 17 030 nuovi casi | i morti sono 74

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle ultime 24 orestati 17.030 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 16.806. Diminuiscono i tamponi effettuati: 588.445, contro i 679.462 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,9% (ieri era 2,5%).74 i(compreso qualche riconteggio), 10 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 3(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le regioni: in testa il Veneto con 3.116, poi la Lombardia con 2.809. I pazienti ...

'In Italia è ancora predominante la Delta', ha riferito Locatelli. Leggi notizie correlate ? Covid, Natale in zona gialla: ecco quali regioni rischiano il cambio di colore ? Palermo, vaccino dai ...Come Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni abbiamo chiesto al governo di fare un'ordinanza che preveda, proprio per le Feste, l'obbligo di mascherina all'aperto, in tutta Italia, a ...(ANSA) - MOSCA, 04 DIC - In Russia nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 32.974 nuovi casi di Covid-19 e 1.215 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo nazionale ...Un uomo di 50 anni nella città italiana del Piemonte, Torino, ha usato un bizzarro trucco per indurre gli operatori sanitari venerdì a ottenere ...