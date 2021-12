Biella | il racconto dell’infermiera che ha smascherato l’uomo con il braccio in silicone | “L’ha definito un costume di scena”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “undi. Ho segnalato al medico e poi abbiamo fatto una relazione per comunicarla ai superiori”. Lo ha raccontato ai cronisti Filippa Bua, l’infermiera che ha notatoche ha provato a ottenere il green pass presentandosi con uninal centro vaccinale di. “È arrivato in tarda mattinata. Era una giornata intensa dal punto di vista emotivo, ma non dal punto di vista del flusso di persone. Non credo che a qualche mio collega potesse sfuggire, siamo dei professionisti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Biella, il racconto dell’infermiera che ha smascherato l’uomo con il braccio in silicone: “L’ha definito un costume… - AndreaBattagin : 7??4?? | Le storie di Al mè travaj | - Da Zambolin un “punto caldo” per gli amanti del gusto «Dopo l’azienda di f… - AndreaBattagin : 7??3?? | Le storie di Al mè travaj | - La merceria “casalinga” di Silvia: «Qui sono felice» - A Valdilana c’è un’at… - AndreaBattagin : 7??2?? | Le storie di Al mè travaj | - Il ‘gabolone’ Bernardi “Re” della ferramenta - Ad Andorno c’è un’attività ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Biella racconto

Il Fatto Quotidiano

Ildel viaggio comprende sia il Cammino Francese verso Santiago, che il Cammino Aragonese. ... Walhalla si trova a(BI), in via della Repubblica 68. L'evento avrà inizio con un aperitivo ......8%) e le province piemontesi di Vercelli, Vco, Novara e(5,2%). È vero, come ha fatto ... Ecco perchéi fatti usando un linguaggio democratico, non mi innamoro delle parole, studio tanto ...L'uomo sperava di ottenere il green pass per poter tornare a lavorare. "Episodi come questi ci fanno perdere tempo", dice amareggiata l'infermiera che ha scoperto il trucco ed evitato la truffa ...Dopo il successo di Strappare lungo i bordi e la ricorrenza di certi personaggi, in molti si chiedono se quella di Zerocalcare sia una storia vera ...