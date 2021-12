Covid Germania oggi, lockdown per no vax. Merkel: “Situazione seria” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Covid Germania oggi, scatta il lockdown dei non vaccinati. Solo chi è immunizzato potrà entrare in ristoranti, musei, cinema, eventi culturali e negozi. E’ quanto è stato deciso nella riunione tra il governo federale e quelli dei singoli Lander. La regola, già applicata in alcune regioni, ora sarà applicata a livello federale, a prescindere dall’incidenza dei casi. Per quanto riguarda la chiusura di locali notturni e discoteche scatterà con un’incidenza da 350 infezioni ogni 100mila abitanti. Al momento quindi la misura dovrebbe essere in vigore, visto che l’incidenza media in Germania è di 439,2. La Situazione è “molto seria”, ha dichiarato Angela Merkel al termine della riunione tra i leader dei Laender tedeschi e i rappresentanti del governo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021), scatta ildei non vaccinati. Solo chi è immunizzato potrà entrare in ristoranti, musei, cinema, eventi culturali e negozi. E’ quanto è stato deciso nella riunione tra il governo federale e quelli dei singoli Lander. La regola, già applicata in alcune regioni, ora sarà applicata a livello federale, a prescindere dall’incidenza dei casi. Per quanto riguarda la chiusura di locali notturni e discoteche scatterà con un’incidenza da 350 infezioni ogni 100mila abitanti. Al momento quindi la misura dovrebbe essere in vigore, visto che l’incidenza media inè di 439,2. Laè “molto”, ha dichiarato Angelaal termine della riunione tra i leader dei Laender tedeschi e i rappresentanti del governo ...

petergomezblog : Covid, in Germania 446 morti in 24 ore: mai così tanti da febbraio. Il governo: “Situazione drammatica”. L’Austria… - SkyTG24 : 'Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia', ha detto la cancelliera #AngelaMerkel:… - Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - lucio22673283 : RT @agenzia_nova: #Germania Obbligo di vaccinazione anti-Covid e restrizioni per i non vaccinati - Daviderel4 : RT @baffi_francesco: Germania. Lockdown per i NON VACCINATI e vaccino obbligatorio per tutti da febbraio. -