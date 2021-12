Spread Btp Bund chiude in rialzo e sfiora 136 punti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo. Il differenziale sfiora i 136 punti (135,6) rispetto ai a 131 punti dell'avvio e ai 132 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lotra Btp ein. Il differenzialei 136(135,6) rispetto ai a 131dell'avvio e ai 132 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale all'...

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp Gran rimbalzo per Piazza Affari ed europee, Ftse Mib +2,16% Sul fronte, infine, dei titoli di Stato, lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali si è allargato in area 135 punti base, con il rendimento del titolo italiano allo 0,98%. 1 dicembre 2021

Borsa: Europa si conferma solida, Milano +1,75% Fuori dal paniere principale prosegue la corsa di Mps (+20,2%) Lo spread tra Btp e Bund resta a ridosso dei 135 punti con il rendimento del decennale italiano oltre l'1 per cento. Sale il petrolio ...

Milano riduce le perdite in chiusura (-0,9%). Spread Btp/Bund fermo a 130 punti Milano Finanza Unicredit vola con i rumor. Sarà la sorpresa tra le banche Unicredit chiude con un forte rally sulla scia di alcune indiscrezioni: il mercato scommette sul nuovo piano industriale. La view degli analisti.

Borse in progresso: sale il greggio, cala lo spread Una seduta da incorniciare, dopo sedute di volatilità e nervosismo. Grazie alla ripresa di Wall Street nel pomeriggio le piazze europee hanno incrementato i guadagni. Milano ha chiuso a +2,16%. La mig ...

