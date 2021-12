La Juventus convince poco ma torna alla vittoria a Salerno. Mai come ora è l’unica cosa che conta (Di martedì 30 novembre 2021) Oggi era l’unica cosa che contava la vittoria, così come da mantra bianconero. E la Juventus, in qualche modo, la porta a casa. Dominando dal punto di vista della mole di gioco e del possesso palla, tuttavia non convincendo appieno contro una Salernitana sicuramente positiva dal punto di vista del temperamento, ma che paga limiti tecnici inauditi al cospetto di una Juve che già di per sé non è esattamente l’emblema della qualità, specie quella schierata oggi da Allegri che un po’ di turnover, in un momento complicatissimo dentro e fuori dal campo, l’ha voluto fare. Finisce 0-2 all’Arechi, sono tre punti importanti quantomeno per rispondere alla Fiorentina e restare sesti insieme alla Fiorentina e in attesa di Lazio e ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Oggi eracheva la, cosìda mantra bianconero. E la, in qualche modo, la porta a casa. Dominando dal punto di vista della mole di gioco e del possesso p, tuttavia nonndo appieno contro una Salernitana sicuramente positiva dal punto di vista del temperamento, ma che paga limiti tecnici inauditi al cospetto di una Juve che già di per sé non è esattamente l’emblema della qualità, specie quella schierata oggi da Allegri che un po’ di turnover, in un momento complicatissimo dentro e fuori dal campo, l’ha voluto fare. Finisce 0-2 all’Arechi, sono tre punti importanti quantomeno per rispondereFiorentina e restare sesti insiemeFiorentina e in attesa di Lazio e ...

LeBombeDiVlad : ???? #Juventus, #Rabiot non convince ?? Può andar via a gennaio #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - iacobellli : RT @RadioRadioWeb: 'Della Juventus non convince tutto. Ci sono errori tattici clamorosi - oltre che scelte tecniche sbagliate - compiuti an… - RadioRadioWeb : 'Della Juventus non convince tutto. Ci sono errori tattici clamorosi - oltre che scelte tecniche sbagliate - compiu… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Juventus, #Morata non convince ?? Può tornare all’#AtleticoMadrid a fine stagione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciome… - LeBombeDiVlad : ?? #Juventus, #Morata non convince ?? Può tornare all’#AtleticoMadrid a fine stagione #LeBombeDiVlad #LBDV… -