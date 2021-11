Kroos: “Benzema avrebbe meritato il Pallone d’Oro, è un giocatore eccezionale. C’è qualcosa che non va nelle votazioni” (Di martedì 30 novembre 2021) Toni Kroos, nel corso di un podcast con suo fratello, ha commentato l’assegnazione del Pallone d’Oro a Messi: “C’è qualcosa che non va in queste votazioni per la scelta del vincitore. Il Pallone d’Oro a Messi è assolutamente non meritato. Non c’è dubbio che sia stato, con Cristiano Ronaldo, il giocatore dell’ultimo decennio, ma quest’anno avrebbero dovuto esserci altri prima di lui per questo trofeo. Per me, Benzema sarebbe stato il numero uno se si stava davvero cercando il miglior giocatore individuale dell’anno scorso, perché posso vedere da vicino che giocatore eccezionale è. Quando vedo quanti gol decisivi ha segnato Cristiano ultimamente, il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 novembre 2021) Toni, nel corso di un podcast con suo fratello, ha commentato l’assegnazione dela Messi: “C’èche non va in questeper la scelta del vincitore. Ila Messi è assolutamente non. Non c’è dubbio che sia stato, con Cristiano Ronaldo, ildell’ultimo decennio, ma quest’annoro dovuto esserci altri prima di lui per questo trofeo. Per me,sarebbe stato il numero uno se si stava davvero cercando il migliorindividuale dell’anno scorso, perché posso vedere da vicino cheè. Quando vedo quanti gol decisivi ha segnato Cristiano ultimamente, il ...

