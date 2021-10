La notizia della «donna incinta» manganellata che «ha perso il bambino» non c’entra con le proteste anti green pass, è del 2014 (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 18 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un articolo intitolato “Scontri Milano, la donna incinta presa a manganellate dalla polizia ha perso il bambino”. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui si legge: «Stasera su Rete 4 a quarta Repubblica, la deputata Alessia Morani ha detto che ringrazia la polizia per come ha trattato i manifestanti a Trieste».Nella giornata del 18 ottobre 2021, lo stesso screenshot è comparso più volte su Facebook, sempre riferito agli scontri tra polizia e manifestanti “no green pass”, avvenuti nelle stesse ore al Varco 4 del porto di Trieste. Si tratta di un’informazione vecchia, utilizzata per veicolare una notizia ... Leggi su facta.news (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 18 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un articolo intitolato “Scontri Milano, lapresa a manganellate dalla polizia hail”. L’immagine è accompagnata da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui si legge: «Stasera su Rete 4 a quarta Repubblica, la deputata Alessia Morani ha detto che ringrazia la polizia per come ha trattato i manifesta Trieste».Nella giornata del 18 ottobre 2021, lo stesso screenshot è comparso più volte su Facebook, sempre riferito agli scontri tra polizia e manifest“no”, avvenuti nelle stesse ore al Varco 4 del porto di Trieste. Si tratta di un’informazione vecchia, utilizzata per veicolare una...

Advertising

Fedez : Ma come un giornalista che non si accerta della veridicità di una notizia? Ci avevo creduto. Per buona pace tua non… - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - DSantanche : L’idolo della sinistra, il cui numero due è in carcere. Resto garantista ma scopro che i media improvvisamente, per… - angelomk6 : @cris_cersei Credo non sia mai successo una cosa del genere nella storia della repubblica. Sarebbe una notizia di p… - angelomk6 : @Pina807 @IlariaBifarini Tranne qualche rara eccezione i libri di questo genere vengono scritti da ghost writer, co… -

Ultime Notizie dalla rete : notizia della Juve, una buona notizia: De Ligt ha lavorato in gruppo Alla vigilia della partenza per San Pietroburgo la Juventus si è allenata agli ordini di Allegri. Con i compagni si è rivisto De Ligt, che aveva saltato la Roma per infortunio

Borsa: Stellantis (+0,6%), slitta a primavera 2022 debutto Suv Maserati Come si legge in una nota, "in particolar modo, a causa della scarsita' di semiconduttori, la ... Come detto, il titolo Stellantis non reagisce alla notizia, anche se, come sottolineano gli analisti di ...

Coronavirus, oggi: green pass obbligatorio, più di un milione di certificazioni scaricate in un ... Il Sole 24 ORE Traffico di rifiuti legato alla ‘ndrangheta, coinvolto un bergamasco Lambisce anche la Bergamasca un’operazione della Divisione distrettuale antimafia di Reggio Calabria che ha effettuato 19 arresti (tra carcere e domiciliari), notificato 10 altre misure cautelari, seq ...

Racconti ucronici, cronache di una Palermo possibile: il Roney Clelia aveva dormito un po’ sull’aereo che la stava riportando a Palermo. Aveva lasciato la sua città da oltre 20 anni ed ora finalmente avrebbe rivisto i luoghi a lei tanto cari. Non era passato un s ...

Alla vigiliapartenza per San Pietroburgo la Juventus si è allenata agli ordini di Allegri. Con i compagni si è rivisto De Ligt, che aveva saltato la Roma per infortunioCome si legge in una nota, "in particolar modo, a causascarsita' di semiconduttori, la ... Come detto, il titolo Stellantis non reagisce alla, anche se, come sottolineano gli analisti di ...Lambisce anche la Bergamasca un’operazione della Divisione distrettuale antimafia di Reggio Calabria che ha effettuato 19 arresti (tra carcere e domiciliari), notificato 10 altre misure cautelari, seq ...Clelia aveva dormito un po’ sull’aereo che la stava riportando a Palermo. Aveva lasciato la sua città da oltre 20 anni ed ora finalmente avrebbe rivisto i luoghi a lei tanto cari. Non era passato un s ...