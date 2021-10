Covid oggi Germania, ieri oltre 6.700 contagi: sale incidenza (Di martedì 19 ottobre 2021) I nuovi contagi da coronavirus i Germania hanno iniziato a risalire, anche se lentamente. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal Robert Koch Institute. L’incidenza dei contagi su 100mila persone, l’indicatore considerato più affidabile da Berlino per misurare l’andamento dell’epidemia, ha raggiunto la cifra di 75,1, contro 74,4 di lunedì, e 65,8 del mese scorso. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 6.771 nuovi contagi, martedì della scorsa settimana erano 4.971. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) I nuovida coronavirus ihanno iniziato a risalire, anche se lentamente. E’ quanto emerge dai dati diffusi dal Robert Koch Institute. L’deisu 100mila persone, l’indicatore considerato più affidabile da Berlino per misurare l’andamento dell’epidemia, ha raggiunto la cifra di 75,1, contro 74,4 di lunedì, e 65,8 del mese scorso. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 6.771 nuovi, martedì della scorsa settimana erano 4.971. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

