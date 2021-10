Anche al Salone del Libro di Torino si parla solo di fascismo. Thuram denuncia il “pensiero bianco” (Di sabato 16 ottobre 2021) Poteva mancare un titolone sul fascismo nel giorno dell’apertura del Salone del Libro di Torino tutto “rosso”? No, ovviamente, Anche perché si vota per il ballottaggio Anche in quella città, guarda caso, e sempre guarda caso c’è di messo un candidato del centrodestra a contendere la poltrona a quello di centrosinistra, dopo cinque anni di grillinismo. Il fascismo, tanto caro ai media, in questi giorni di campagna elettorale, viene tirato in ballo automaticamente Anche nella denuncia sulla deriva razzista – nel modo, eh – del calciatore francese Lilian Thuram, con l’assioma, i razzisti sono fascisti e quindi… da che parte stanno? Il razzismo ai danni di Thuram e la retorica dell’anti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Poteva mancare un titolone sulnel giorno dell’apertura deldelditutto “rosso”? No, ovviamente,perché si vota per il ballottaggioin quella città, guarda caso, e sempre guarda caso c’è di messo un candidato del centrodestra a contendere la poltrona a quello di centrosinistra, dopo cinque anni di grillinismo. Il, tanto caro ai media, in questi giorni di campagna elettorale, viene tirato in ballo automaticamentenellasulla deriva razzista – nel modo, eh – del calciatore francese Lilian, con l’assioma, i razzisti sono fascisti e quindi… da che parte stanno? Il razzismo ai danni die la retorica dell’anti ...

