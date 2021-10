Lo “strano e inquietante” condominio dove i balconi sono all’interno. La scoperta di una studentessa: “Sembra un film dell’orrore” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bisogna sempre fare massima attenzione agli inganni che potrebbero nascondersi negli annunci immobiliari. Fanno davvero impressione le immagini girate e pubblicate su TikTok da una studentessa americana, che ha scoperto solo al momento del trasloco che la casa in cui si stava trasferendo aveva i balconi rivolti verso l’interno. Proprio così: niente aria aperta né vista sulla città, solo un affaccio sul corridoio interno di accesso agli appartamenti. “Ho pensato che fossero così strani e unici, come in un film dell’orrore” ha detto Rachel, una studentessa di medicina originaria degli Stati Uniti nota su TikTok con il nickname di @rayyy.of sunshine a Jam Press. “L’edificio è molto vecchio e mi è Sembrata una cosa inquietante, un limbo”, ha aggiunto spiegando che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bisogna sempre fare massima attenzione agli inganni che potrebbero nascondersi negli annunci immobiliari. Fanno davvero impressione le immagini girate e pubblicate su TikTok da unaamericana, che ha scoperto solo al momento del trasloco che la casa in cui si stava trasferendo aveva irivolti verso l’interno. Proprio così: niente aria aperta né vista sulla città, solo un affaccio sul corridoio interno di accesso agli appartamenti. “Ho pensato che fossero così strani e unici, come in un” ha detto Rachel, unadi medicina originaria degli Stati Uniti nota su TikTok con il nickname di @rayyy.of sunshine a Jam Press. “L’edificio è molto vecchio e mi èta una cosa, un limbo”, ha aggiunto spiegando che ...

