Tu Si Que Vales, le novità dell'ottava edizione: ci sarà Giulia Stabile (Di sabato 25 settembre 2021) Lo scorso 18 settembre ha preso il via l'ottava edizione di Tu Si Que Vales, che va in onda su Canale 5 (con repliche su Mediaset Extra) ogni sabato in prima serata. In tutto sono previste 12 puntate, tutte condotte da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Se per Belen si tratta dell'ottava volta consecutiva su otto edizioni, per Castrogiovanni e Sakara l'edizione attuale è la quinta di fila alla conduzione. Tuttavia, la grande novità della nuova edizione di Tu Si Que Vales è rappresentata da Giulia Stabile, che tutti ricordano per la vittoria nella ventesima edizione di Amici. Il compito di Giulia Stabile è quello di curare una serie di contenuti che verranno poi ...

