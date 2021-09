Green pass obbligatorio, pronto anche il Senato: sanzioni a trasgressori (Di giovedì 23 settembre 2021) Green pass obbligatorio, come la Camera, anche il Senato è pronto ad adeguarsi alle nuove norme restrittive anti Covid del governo che prevedono l’obbligo del certificato verde per l’accesso al Parlamento. Stamane, a quanto si apprende, c’è stata una riunione del collegio dei questori di Palazzo Madama e l’orientamento è quello di camminare in sintonia con Montecitorio. Questo, in soldoni, significa che pure i Senatori, dipendenti e giornalisti, prima di ‘timbrare il cartellino per lavorare in commissione o in Aula, dovranno esibire il certificato verde in nome del principio che le regole che valgono per i cittadini, valgono anche nei palazzi della politica. In pratica, quando all’ingresso del palazzo l’assistente parlamentare controllerà il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021), come la Camera,ilad adeguarsi alle nuove norme restrittive anti Covid del governo che prevedono l’obbligo del certificato verde per l’accesso al Parlamento. Stamane, a quanto si apprende, c’è stata una riunione del collegio dei questori di Palazzo Madama e l’orientamento è quello di camminare in sintonia con Montecitorio. Questo, in soldoni, significa che pure iri, dipendenti e giornalisti, prima di ‘timbrare il cartellino per lavorare in commissione o in Aula, dovranno esibire il certificato verde in nome del principio che le regole che valgono per i cittadini, valgononei palazzi della politica. In pratica, quando all’ingresso del palazzo l’assistente parlamentare controllerà il ...

