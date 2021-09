Green Pass, Mattarella firma il decreto: nessuna sospensione dal lavoro, ma stop agli stipendi per la pubblica amministrazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Dal 15 ottobre c’è l’obbligo di esibirlo sui luoghi di lavoro e sarà in vigore fino al 31 dicembre Read More Repubblica.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il testo è statoto in Gazzetta ufficiale. Dal 15 ottobre c’è l’obbligo di esibirlo sui luoghi die sarà in vigore fino al 31 dicembre Read More Re.it > Cronaca L'articolo proviene da HelpMeTech.

