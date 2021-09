Pierluigi Collina “arbitro” tra ciclisti e automobilisti nella nuova campagna Vodafone per la sicurezza stradale (Di martedì 21 settembre 2021) foto di Andrea Bastoni per gentile concessione ufficio stampa VodafoneMILANO – Pierluigi Collina è il protagonista della nuova campagna Vodafone per il lancio di Curve Bike light & GPS tracker, la soluzione all-in-one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, visibilità su strada e connettività. Il più grande arbitro di calcio del mondo per l’occasione è diventato il primo Vodafone Assistant Road Referee (VARR) in un divertente video girato per richiamare l’attenzione sul problema della sicurezza stradale. Nel video Collina e il suo team di assistenti cercano su Internet immagini di comportamenti scorretti tra ciclisti e ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 settembre 2021) foto di Andrea Bastoni per gentile concessione ufficio stampaMILANO –è il protagonista dellaper il lancio di Curve Bike light & GPS tracker, la soluzione all-in-one che garantisce aimaggiore, visibilità su strada e connettività. Il più grandedi calcio del mondo per l’occasione è diventato il primoAssistant Road Referee (VARR) in un divertente video girato per richiamare l’attenzione sul problema della. Nel videoe il suo team di assistenti cercano su Internet immagini di comportamenti scorretti trae ...

Advertising

CellularItalia : Vodafone: Pierluigi Collina 'arbitro' tra ciclisti e automobilisti - Affaritaliani : Pierluigi Collina 'arbitro' tra ciclisti e automobilisti nella nuova campagna - PepeLimaOffici1 : Ciclistas contra conductores: Vodafone pone fin a esta disputa con Pierluigi Collina - mondomobileweb : Pierluigi Collina in un video sulla sicurezza stradale per Vodafone Curve Bike Light & GPS Tracker - JoaquinLorcaB : @LaResistencia @alobatof1 Es Pierluigi Collina, no @alobatof1 -

Ultime Notizie dalla rete : Pierluigi Collina Vodafone: Pierluigi Collina 'arbitro' tra ciclisti e automobilisti 21 settembre 2021 - Pierluigi Collina è il protagonista della nuova campagna Vodafone per il lancio di Curve Bike light & GPS tracker , la soluzione all - in - one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, ...

Pierluigi Collina nella nuova campagna Vodafone per la sicurezza stradale Pierluigi Collina è il protagonista della nuova campagna Vodafone per il lancio di Curve Bike light & GPS tracker , la soluzione all - in - one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, ...

Pierluigi Collina nella nuova campagna Vodafone per la sicurezza stradale Key4biz.it Pierluigi Collina è il protagonista della campagna Vodafone sulla sicurezza stradale Pierluigi Collina è protagonista della nuova campagna Vodafone sulla sicurezza stradale per ciclisti e automobilisti, ecco il video ...

Vodafone: Pierluigi Collina 'arbitro' tra ciclisti e automobilisti - Nella nuova campagna Vodafone per la sicurezza stradale' - Curve Bike light & GPS tracker è la soluzione all-in-one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, visibilità su strada e connettività ...

21 settembre 2021 -è il protagonista della nuova campagna Vodafone per il lancio di Curve Bike light & GPS tracker , la soluzione all - in - one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, ...è il protagonista della nuova campagna Vodafone per il lancio di Curve Bike light & GPS tracker , la soluzione all - in - one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, ...Pierluigi Collina è protagonista della nuova campagna Vodafone sulla sicurezza stradale per ciclisti e automobilisti, ecco il video ...- Nella nuova campagna Vodafone per la sicurezza stradale' - Curve Bike light & GPS tracker è la soluzione all-in-one che garantisce ai ciclisti maggiore sicurezza, visibilità su strada e connettività ...