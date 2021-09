Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Finale Supercoppa Italiana basket: orario, programma, canale tv in chiaro, streaming (Di martedì 21 settembre 2021) Mancano pochissime ore alla palla a due della Finale di Supercoppa Italiana di basket, primo trofeo della stagione 2021/2022. A contendersi la Coppa saranno ancora loro: Olimpia Milano e Virtus Bologna. I ragazzi di Coach Ettore Messina hanno sconfitto l’Happy Casa Brindisi col punteggio di 72-67. Dopo aver dominato nei primi due quarti, nel terzo quarto i pugliesi sono rientrati decisamente in partita con un parziale di 19-0 (terza frazione conclusa 29-10 in favore di Nick Perkins e compagni), salvo poi subire la reazione milanese che ha consentito alle Scarpette Rosse di trovare i canestri decisivi per portarsi a casa il match e conquistare la Finale. Le V-nere, invece, hanno dovuto faticare molto per conquistare l’atto conclusivo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) Mancano pochissime ore alla palla a due delladidi, primo trofeo della stagione 2021/2022. A contendersi la Coppa saranno ancora loro:. I ragazzi di Coach Ettore Messina hanno sconfitto l’Happy Casa Brindisi col punteggio di 72-67. Dopo aver dominato nei primi due quarti, nel terzo quarto i pugliesi sono rientrati decisamente in partita con un parziale di 19-0 (terza frazione conclusa 29-10 in favore di Nick Perkins e compagni), salvo poi subire la reazione milanese che ha consentito alle Scarpette Rosse di trovare i canestri decisivi per portarsi a casa il match e conquistare la. Le V-nere, invece, hanno dovuto faticare molto per conquistare l’atto conclusivo ...

Advertising

OlimpiaMI1936 : ??Sarà A|X Armani Exchange Olimpia Milano-Virtus Segafredo Bologna la Finale di Supercoppa 2021! ? Appuntamento do… - Eurosport_IT : IN FINALE CI VA ANCHE LA VIRTUS! ?????? Teodosic trascina la @Virtusbo contro @REYER1872: Bologna sfiderà in finale m… - OlimpiaMI1936 : ???????????????? ??: @HappycasaNBB ???? A|X Armani Exchange Olimpia Milano #insieme #Supercoppa #BrindisiMilano… - claudiofiera : Supercoppa Italiana, quarti di finale: Olimpia Milano-Treviso in diretta streaming web tv gratis… - news_modena : Basket, Supercoppa: la finale sarà ancora Virtus Bologna-Olimpia Milano -