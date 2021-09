Non è una Juve per giovani: cosa c’è dietro il fuorionda di Allegri sui giocatori che non meritano i bianconeri (Di martedì 21 settembre 2021) Il video che spopola sui social network cattura il fuorionda di Massimiliano Allegri mentre rientra nel tunnel dopo la partita con il Milan: «Porca tr… E poi vogliono giocare nella Juve». L’allenatore tornato sulla panchina bianconera quest’anno ce l’aveva chiaramente con qualche suo calciatore, furioso per consegne tattiche non rispettate o per l’atteggiamento non all’altezza del club. Nel finale di Juve-Empoli era stato “rubato” invece un labiale di Giorgio Chiellini: «Non è squadra». E oggi il Corriere della Sera mette davanti alla lavagna i buoni e dietro i cattivi: se Chiellini, Bonucci e Cuadrado sono intoccabili, sul rendimento di Chiesa, De Ligt e Kulusewski si addensano nubi sempre più cariche di pioggia. L’allenatore nel pallone Anche se, spiega ancora il quotidiano, sul banco degli ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Il video che spopola sui social network cattura ildi Massimilianomentre rientra nel tunnel dopo la partita con il Milan: «Porca tr… E poi vogliono giocare nella». L’allenatore tornato sulla panchina bianconera quest’anno ce l’aveva chiaramente con qualche suo calciatore, furioso per consegne tattiche non rispettate o per l’atteggiamento non all’altezza del club. Nel finale di-Empoli era stato “rubato” invece un labiale di Giorgio Chiellini: «Non è squadra». E oggi il Corriere della Sera mette davanti alla lavagna i buoni ei cattivi: se Chiellini, Bonucci e Cuadrado sono intoccabili, sul rendimento di Chiesa, De Ligt e Kulusewski si addensano nubi sempre più cariche di pioggia. L’allenatore nel pallone Anche se, spiega ancora il quotidiano, sul banco degli ...

