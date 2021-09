(Di lunedì 20 settembre 2021) Il centro di coordinamento delle emergenze delle Isoleha riferito questa sera della comparsa di unabocca eruttiva a La, nelle isole, dove è in corso una violentavulcanica che ha già costretto all’evacuazione 5.500 persone e che ora ha reso necessarie nuove evacuazioni. La lava continua ad avanzare verso il mare e il presidente del Governo delle Isole, Ángel Víctor Torres, ha chiesto alla popolazione di non avvicinarsi a questi punti a causa dei rischi per la salute dei gas. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Canarie, nuova eruzione a La Palma: altri evacuati - fisco24_info : Canarie, nuova eruzione a La Palma: altri evacuati: La lava continua ad avanzare verso il mare e il presidente regi… - InfoFuerte : Guarda la nuova foto caricata su Pool Fuerteventura FUERTEVENTURA D7 (3 de 3) le Isole Canarie sono spettacolari - InfoFuerte : Guarda la nuova foto caricata su Pool Fuerteventura FUERTEVENTURA D7 (2 de 3) le Isole Canarie sono spettacolari - InfoFuerte : Guarda la nuova foto caricata su Pool Fuerteventura FUERTEVENTURA D7 (1 de 1) le Isole Canarie sono spettacolari -

Ultime Notizie dalla rete : Canarie nuova

...(), dove domenica è iniziata l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Lo ha reso noto il servizio per le emergenze dell'arcipelago. La decisione delle autorità è dovuta alla comparsa di una......alla popolazione di non avvicinarsi Il centro di coordinamento delle emergenze delle Isoleha riferito questa sera della comparsa di unabocca eruttiva a La Palma, nelle isole, ...Poco spazio sui media italiani per un evento storico che nell'isola di La Palma ha già costretto all'evacuazioni di 6 mila persone su una popolazione totale di 85 mila. Alcune di loro hanno perso tutt ...Sono in corso nuove evacuazioni preventive di abitanti dell'isola di La Palma (Canarie), dove domenica è iniziata l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Lo ha reso noto il servizio per le emergenze dell ...