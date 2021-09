Highlights e gol Valencia-Real Madrid 1-2, Liga 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 19 settembre 2021) Gli Highlights e i gol di Valencia-Real Madrid 1-2, posticipo della quinta giornata della Liga 2021/2022. Vittoria rocambolesca in rimonta per le Merengues di Ancelotti, che come a San Siro con l’Inter risolvono tutto nel finale. Padroni di casa avanti con Hugo Duro, ma al minuto 86 Vinicius pareggia i conti e poi serve a Karim Benzema l’assist per il gol che vale i tre punti. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 settembre 2021) Glie i gol di1-2, posticipo della quinta giornata della. Vittoria rocambolesca in rimonta per le Merengues di Ancelotti, che come a San Siro con l’Inter risolvono tutto nel finale. Padroni di casa avanti con Hugo Duro, ma al minuto 86 Vinicius pareggia i conti e poi serve a Karim Benzema l’assist per il gol che vale i tre punti. GLISportFace.

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - SkySport : ?? MULLER VEDE LEWANDOWSKI ? Lampropoulos nell'anticipo fa autogol ?? HL ? - sportli26181512 : PSG-Lione 2-1: Paris Saint-Germain e Olympique Lione non tradiscono le attese regalandoci una gara intensa e vibran… - sportface2016 : VIDEO - #Liga Gli highlights e i gol di #ValenciaRealMadrid, vittoria in rimonta nel finale per i Blancos - MirkoCapaldi : RT @Inter: ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? -