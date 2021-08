Roma. Provano a investire e picchiano selvaggiamente un ragazzo mentre pulisce il marciapiede: fermati due romeni (Di lunedì 9 agosto 2021) Stava ripulendo il marciapiede in largo Quistello, aveva lasciato uno zaino con tutte le sue cose lì vicino quando, improvvisamente, ha visto arrivare a forte velocità un furgoncino con dentro due persone, un anziano alla guida e un giovane al lato passeggero. Proprio quest’ultimo ha iniziato a rovistare nei cassonetti e a gettare l’immondizia a terra, poi come se non bastasse ha portato via lo zaino del ragazzo che stava cercando di tenere pulita la zona. Quando lui, un nigeriano, se ne è accorto, ha cercato di riprendersi i suoi averi. Ma è lì che è stato picchiato selvaggiamente con un tubo di ferro dai due che hanno tentato addirittura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 agosto 2021) Stava ripulendo ilin largo Quistello, aveva lasciato uno zaino con tutte le sue cose lì vicino quando, improvvisamente, ha visto arrivare a forte velocità un furgoncino con dentro due persone, un anziano alla guida e un giovane al lato passeggero. Proprio quest’ultimo ha iniziato a rovistare nei cassonetti e a gettare l’immondizia a terra, poi come se non bastasse ha portato via lo zaino delche stava cercando di tenere pulita la zona. Quando lui, un nigeriano, se ne è accorto, ha cercato di riprendersi i suoi averi. Ma è lì che è stato picchiatocon un tubo di ferro dai due che hanno tentato addirittura ...

