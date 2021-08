Devastanti incendi in Grecia: situazione drammatica a Evia (Di venerdì 6 agosto 2021) Devastante incendi in Grecia: situazione drammatica a Evia ma non sono da meno altre zone del paese La situazione in Grecia è drammatica: nel Paese sono scoppiati numerosi vasti incendi negli ultimi giorni, complice anche l’ondata di caldo estremo che ha fatto schizzare il termometro oltre i 46 gradi. Nelle ultime 24 ore sono scoppiati circa 118 incendi Leggi su periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Devastanteinma non sono da meno altre zone del paese Lain: nel Paese sono scoppiati numerosi vastinegli ultimi giorni, complice anche l’ondata di caldo estremo che ha fatto schizzare il termometro oltre i 46 gradi. Nelle ultime 24 ore sono scoppiati circa 118

Ultime Notizie dalla rete : Devastanti incendi Incendi alle porte di Atene, un morto Un uomo di 38 anni è morto ad Atene dopo essere stato colpito da un palo della luce crollato durante i devastanti incendi che stanno colpendo il nord della capitale greca. Lo ha annunciato il ministero della Sanità ellenico. Si tratta della prima vittima di questa ondata di incendi che da giorni sta ...

Incendi: brucia il pianeta, dalla Siberia all'Amazzonia. Senza risparmiare l'Italia ... dall'Amazzonia alle foreste boreali, senza risparmiare l'Italia, dove nelle settimane scorse roghi devastanti hanno colpito la Sardegna, la Sicilia e l'Abruzzo. Gli incendi che colpiscono le foreste ...

Incendi devastanti, terrore a Lipari e sulle Madonie: disastro a Gangi, aziende agricole in ginocchio Giornale di Sicilia Devastanti incendi in Grecia: situazione drammatica a Evia Devastante incendi in Grecia: situazione drammatica a EVIA ma non sono da meno altre zone del paese dove la situzione non sono delle migliori ...

Due morti in un incendio a Reggio Calabria, raggiunti dalle fiamme non hanno avuto scampo. È emergenza incendi Si contano due morti nella provincia di Reggio Calabria a causa degli incendi che non stanno lasciando fiato alla terra, soprattutto, dell’Aspromonte. Da giorni anche la Calabria brucia, e va ad aggiu ...

