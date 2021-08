Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, dopo Tokyo, sposano le fidanzate (Di mercoledì 4 agosto 2021) Marcell Jacobs annuncia il matrimonio È un momento magico questo per Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. I due, grandi amici nella vita, hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e, nella stessa giornata, hanno trionfato con la medaglia d’oro. Jacobs nei 100 metri piani, Tamberi nel salto in alto. Una soddisfazione immensa dopo tanti sacrifici! Entrambi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 4 agosto 2021)annuncia il matrimonio È un momento magico questo per. I due, grandi amici nella vita, hanno partecipato alle Olimpiadi die, nella stessa giornata, hanno trionfato con la medaglia d’oro.nei 100 metri piani,nel salto in alto. Una soddisfazione immensatanti sacrifici! Entrambi L'articolo proviene da Novella 2000.

