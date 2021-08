LIVE Atletica | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Warner guida nel decathlon dopo i 100 metri | Dal Molin sogna nei 110 hs

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.52 Vince la statunitense Williams in 12?97, poi Koala (Burkina Faso) in 13?07 e Vetter (Paesi Bassi) in 13?09. 2.50 Al via la terza e ultima serie dei 100 ostacoli dell’eptathlon. 2.48 Nullo per il ceco Vesely al terzo lancio, il classe 1983 conserva momentaneamente il quinto posto nel gruppo con 83.04. 2.46 Nel lancio del giavellotto qualificazioneanche per il tedesco Vetter che al terzo lancio supera la norma di 83.50 con un 85.64. 2.44 Vince la belga Noor Vidts in 13?17 (personale), seconda la finlandese Huntington in 13?20, terza la tedesca Schafer in 13?29. 2.41 Inizia la seconda ...