Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 agosto: la prima cotta di Jimmy per Cristina Ferri (Di domenica 1 agosto 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 2 al 6 agosto 2021. Che cosa vedremo negli episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? A Palazzo Palladini torna Cristina, la figlia di Roberto Ferri e della sua ex Greta. Mentre Bianca non lega affatto con Cristina, Jimmy proverà una simpatia che diventerà qualcosa di più. Dopo il fallimento della cena romantica, Samuel sta per lasciare Palazzo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 agosto 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 2 al 62021. Che cosa vedremo negli episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? A Palazzo Palladini torna, la figlia di Robertoe della sua ex Greta. Mentre Bianca non lega affatto conproverà una simpatia che diventerà qualcosa di più. Dopo il fallimento della cena romantica, Samuel sta per lasciare Palazzo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SimonaTruvolo : Dalla mia stanza ascolto lo zampillo, un dito sulla griglia e un raggio di sole indicano il posto del mio cuore. Ne… - maurizio_sole : @AzzurraBarbuto Ci sono direttori di quotidiani che a furia di genuflettersi ai desiderata del padrone hanno fatto… - semprelibri : RT @gerri232: «I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole.» Sigmun… - semprelibri : RT @n_e_s_s_uno: Immenso e rosso Sopra il Grand Palais Il sole d'inverno viene E se ne va Come lui il mio cuore sparirà E tutto il… - valeh89 : @GretaForse Sì, una piccolina ce la fai. Magari meglio in balcone in un posto riparato dal sole. -