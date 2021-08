LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Fantini in finale del martello, Re in semifinale dei 400, fuori Scotti (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.34 Terminano le qualificazioni del lancio del martello: con l’ultima misura si qualifica Sara Fantini! L’azzurra però ha un margine di quasi un metro sulla tredicesima posizione. 4.31 Ripescato Davide Re per la semifinale!!! Niente da fare invece per Edoardo Scotti. 4.29 Quarta posizione per Edoardo Scotti!! Che accelerazione nel finale per l’azzurro! 45.71, vedremo se sarà sufficiente per la qualificazione. Si qualificano l’olandese Bonevacia (44.95), l’americano Norman e il trinidadiano Cedenio. 4.26 Ultima ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.34 Terminano le qualificazioni del lancio del: con l’ultima misura si qualifica Sara! L’azzurra però ha un margine di quasi un metro sulla tredicesima posizione. 4.31 Ripescato Davide Re per la semi!!! Niente da fare invece per Edoardo. 4.29 Quarta posizione per Edoardo!! Che accelerazione nelper l’azzurro! 45.71, vedremo se sarà sufficiente per la qualificazione. Si qualificano l’olandese Bonevacia (44.95), l’americano Norman e il trinidadiano Cedenio. 4.26 Ultima ...

