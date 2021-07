Olimpiadi Tokyo 2020, tennis: Novak Djokovic dice addio anche al bronzo (Di sabato 31 luglio 2021) Novak Djokovic uscirà clamorosamente senza neppure una medaglia in singolare da queste Olimpiadi di Tokyo 2020. Il numero 1 del mondo infatti, dopo la cocente sconfitta di ieri contro Alexander Zverev, ha perso anche oggi contro Pablo Carreno Busta. A prevalere in tre set è stato il giocatore spagnolo, che in questo modo si è portato a casa un incredibile bronzo. A questo punto a Nole resta solamente il doppio misto. Tra poco, infatti, scenderà in campo accanto alla connazionale Stojanovic sempre nella finale prestigiosa. I due sfideranno la coppia australiana composta da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021)uscirà clamorosamente senza neppure una medaglia in singolare da questedi. Il numero 1 del mondo infatti, dopo la cocente sconfitta di ieri contro Alexander Zverev, ha persooggi contro Pablo Carreno Busta. A prevalere in tre set è stato il giocatore spagnolo, che in questo modo si è portato a casa un incredibile. A questo punto a Nole resta solamente il doppio misto. Tra poco, infatti, scenderà in campo accanto alla connazionale Stojanovic sempre nella finale prestigiosa. I due sfideranno la coppia australiana composta da ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - ADM_assdemxmi : RT @repubblica: Olimpiadi, sollevamento pesi: Pizzolato medaglia di bronzo - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: BRAVO MAURO! ?? Nespoli conquista la prima medaglia individuale della sua carriera olimpica: a Tokyo 2020 arriva l'argent… -