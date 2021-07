In pedana con la mascherina rosa, la protesta degli spadisti Usa contro il compagno accusato di violenze sessuali (Di sabato 31 luglio 2021) Nella gara d’esordio a Tokyo 2020 contro il Giappone, i tre atleti statunitensi Jake Hoyle, Curtis McDowald e Yeisser Ramirez hanno deciso di portare la propria protesta direttamente in pedana contro il loro compagno di squadra Alan Hadzic, accusato di violenza sessuale. I tre spadisti si sono presentati in pedana indossando delle maschere rosa, in solidarietà alle donne vittime di abusi sessuali, mentre Hadzic ne indossava una nera. Alan Hadzic, lo scorso 2 giugno, venne sospeso da tutte le attività sportive dall’US ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Nella gara d’esordio a Tokyo 2020il Giappone, i tre atleti statunitensi Jake Hoyle, Curtis McDowald e Yeisser Ramirez hanno deciso di portare la propriadirettamente inil lorodi squadra Alan Hadzic,di violenza sessuale. I tresi sono presentati inindossando delle maschere, in solidarietà alle donne vittime di abusi, mentre Hadzic ne indossava una nera. Alan Hadzic, lo scorso 2 giugno, venne sospeso da tutte le attività sportive dall’US ...

