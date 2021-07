Il coraggio di aprire il proprio cuore (Di sabato 31 luglio 2021) Io me lo ricordo bene come ci si sente quando si è innamorati. I grandi problemi sembrano svanire e il mondo appare più bello. Non c’è posto per le preoccupazioni, per la rabbia o per lo stress, perché basta un minimo sguardo, una carezza o un bacio per cancellare tutto il resto. E allora sì che si ha la sensazione di essere invincibili e di poter conquistare tutto. Ma ricordo anche troppo bene come ci si sente quando quella persona, alla quale avevamo aperto il cuore, lo distrugge in tanti frammenti, così piccoli da non poter permetterci di ricostruirlo. Ecco perché vuole tanto coraggio, forse troppo, ad aprire il ... Leggi su dilei (Di sabato 31 luglio 2021) Io me lo ricordo bene come ci si sente quando si è innamorati. I grandi problemi sembrano svanire e il mondo appare più bello. Non c’è posto per le preoccupazioni, per la rabbia o per lo stress, perché basta un minimo sguardo, una carezza o un bacio per cancellare tutto il resto. E allora sì che si ha la sensazione di essere invincibili e di poter conquistare tutto. Ma ricordo anche troppo bene come ci si sente quando quella persona, alla quale avevamo aperto il, lo distrugge in tanti frammenti, così piccoli da non poter permetterci di ricostruirlo. Ecco perché vuole tanto, forse troppo, adil ...

