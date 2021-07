Tokyo 2020 | l’Italvolley femminile conquista i quarti di finale Nel nuoto 4×100 misti mista in finale con Pellegrini

(Di giovedì 29 luglio 2021) Due ori, sette argenti, dieci bronzi. Sale a 19 il bilancio delle medagliate finora dalla spedizione azzurra ai Giochi olimpici. Nella notte italiana, la varesina Federica Cesarini e alla cremonese Valentina Rodini, hanno vinto il primo oro olimpico di sempre nel canottaggioazzurro, specialità del doppio leggerissimo. L’equipaggio composto da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta ha invece regalato all’Italia un altro bronzo. Dal, impresa invece di Gregoria Paltrinieri che a un mese dallo stop per mononucleosi, è andato a prendersi un argento negli 800 stile libero. Un’altra medaglia è invece arrivata dalla squadra ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

(Giappone) - Accede alla finale nella gara 4X100 mista mista l'Italia ai Giochi di. Quinto tempo generale, 3'42"65, vicino al record italiano. Federica Pellegrini ha nuotato nell'ultima frazione, a stile libero, e ha portato gli azzurri a chiudere al terzo posto dopo Cina e ...Medaglia di bronzo per l'Italia del fioretto nella finale a squadre alle Olimpiadi di. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno spazzato la delusione per una sconfitta subita in rimonta nella semifinale (contro la Francia 45 - 43) e hanno battuto ...Erica Cipressa mostra la propria soddisfazione dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La veneta è riuscita a ben figurare nella lotta contro l’America nella ...A Tokyo 2020 è il sesto giorno di Olimpiadi e l'Italia va a caccia di altre medaglie. Una arriva subito alle 3 del mattino, con il doppio pesi leggeri di canottaggio con Oppo e ...