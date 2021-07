Spazio anche ai giovani professionisti per gli incarichi del Recovery Plan (Di giovedì 29 luglio 2021) anche i professionisti più giovani e quelli dei settori senza ordine potranno ambire agli incarichi nella pubblica amministrazione legati al Recovery Plan. È uno dei due correttivi, insieme allo stop alla mobilità libera negli enti locali senza autorizzazione preventiva, approvati ieri sul decreto reclutamento nella pubblica amministrazione in vista del Recovery Plan. Il provvedimento ha concluso ieri sera – come spiega Il Sole 24 Ore – l’esame alle commissioni riunite Affari e Giustizia del Senato e arriverà oggi al voto in aula, accompagnato dalla ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 luglio 2021)piùe quelli dei settori senza ordine potranno ambire aglinella pubblica amministrazione legati al. È uno dei due correttivi, insieme allo stop alla mobilità libera negli enti locali senza autorizzazione preventiva, approvati ieri sul decreto reclutamento nella pubblica amministrazione in vista del. Il provvedimento ha concluso ieri sera – come spiega Il Sole 24 Ore – l’esame alle commissioni riunite Affari e Giustizia del Senato e arriverà oggi al voto in aula, accompagnato dalla ...

